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        Eceabat'ta Akdeniz meyve sineğine karşı "tuzaklı" önlem

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, tarımsal üretime büyük zarar veren Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında şeftali ve Trabzon hurması bahçelerine monitör (izleme) tuzaklar yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Eceabat'ta Akdeniz meyve sineğine karşı "tuzaklı" önlem

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, tarımsal üretime büyük zarar veren Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında şeftali ve Trabzon hurması bahçelerine monitör (izleme) tuzaklar yerleştirildi.

        Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, geniş bir konukçu yelpazesine sahip olan ve meyve kalitesini doğrudan etkileyen zararlıya karşı sahada çalışma başlattı. "Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Genelgesi" ve teknik talimatlar çerçevesinde yürütülen çalışmayla, popülasyon artışının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önceki yıllarda gerçekleştirilen sürvey (tespit ve izleme) çalışmalarında zararlının popülasyonunda dönemsel olarak büyük artışlar gözlendiği hatırlatıldı. Mücadelenin aksatılması durumunda başta şeftali, kayısı, nektarin ve Trabzon hurması olmak üzere; elma, armut, ayva, hünnap ve nar gibi birçok meyve türünde ciddi ekonomik kayıplar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

        Zararlı ile zamanında ve etkin mücadele edilmesinin önemine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Akdeniz meyve sineğinin yayılmasını önlemek amacıyla kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin bir arada yürütülmesi gerekmektedir. Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) prensipleri doğrultusunda, üreticilerimizin eş zamanlı ve toplu mücadele yapması, ürün kayıplarını engellemede en kritik faktördür. Ekiplerimiz tarafından yerleştirilen monitör tuzaklar sayesinde zararlının yoğunluğu anlık takip edilecek ve üreticilerimize ilaçlama zamanı konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

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