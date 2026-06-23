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        FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de başladı

        Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya basketbol federasyonları ortaklığında 2016'dan bu yana düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 20:17 Güncelleme:
        FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de başladı

        Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya basketbol federasyonları ortaklığında 2016'dan bu yana düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de başladı.

        Kampta Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın kız ve erkek takımları mücadele edecek.

        Çanakkale'deki Sporcu Gelişim Merkezi Ana Spor Salonu'nda oynanacak maçlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

        Kamp, 27 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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