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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri 57. Piyade Alayı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda saygı nöbeti tutuyor

        57. Piyade Alayı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda saygı nöbeti tutuyor

        Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına bağlı 57. Piyade Alayı, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi'nde saygı nöbetine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 13:01 Güncelleme:
        57. Piyade Alayı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda saygı nöbeti tutuyor

        Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına bağlı 57. Piyade Alayı, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi'nde saygı nöbetine başladı.

        Milli Savunma Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hayata geçirilen uygulamayla, 57. Piyade Alayı'nın kahramanlık mirasının yaşatılması ve Çanakkale ruhunun ziyaretçilere daha güçlü şekilde hissettirilmesi amaçlanıyor.

        Çanakkale Savaşları'nın kahraman birliklerinden 57. Piyade Alayı ve kahraman Mehmetçiğin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla başlatılan saygı nöbetini dönemin askeri kıyafetleriyle tutan askerler, Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarıyor.

        Askerlerin her yarım saatte bir gerçekleştirdikleri nöbet değişimini, Tarihi Alan'a gelen ziyaretçiler büyük bir ilgiyle izliyor.

        - "Amacımız, Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak"

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, saygı nöbeti uygulamasına ilişkin Şehitler Abidesi'nde gazetecilere, Çanakkale Tarihi Alan'ın tarihi günlerini yaşadığını ve ziyaretçi yoğunluğunun her geçen gün arttığını söyledi.

        Ülkenin birçok farklı ilinden ve yurt dışından insanların Çanakkale'deki manevi atmosferi teneffüs etmeye, Çanakkale ruhunu yaşamaya geldiğini ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alan tam anlamıyla bir açık hava müzesi haline dönüşmüştür. Yapılan çalışmalar, restorasyonlar, eski eserlerin hayata kazandırılması, buraya olan ilgiyi artırmaya başladı." dedi.

        Milli Savunma Bakanlığının talimatlarıyla 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde oluşturulan 57. Piyade Alayı'nın Çanakkale Tarihi Alan'da nöbet görevlerini icra ettiğini aktaran Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Nöbet görevlerine gelirken ve giderken, nöbet değişimlerindeki ritüeller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve buraya olan ilgiyi artırıyor. Tarihi Alan bölgemiz manevi atmosferi yoğun olan bir yerdi. İnsanları kuşatır, kucaklar ve başka bir duyguya büründürürdü. 57. Piyade Alayı askerlerinin o günkü kıyafetlerle yaptığı nöbet vazifesi ve nöbet değişim törenleri, bütün ziyaretçileri etkiliyor, duygusal bir atmosfere büründürüyor. Amacımız, burada ilgiyi artırmak, Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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