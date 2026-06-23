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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den açıklama:

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu iradenin, Türkiye'nin kazanımlarını koruma, hedeflerini büyütme, istikrarını sürdürme ve güçlü devlet yürüyüşünü devam ettirme iradesi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği etrafında şekillenen bu birliktelik, milletimizin geleceğe güvenle bakmasının en önemli teminatıdır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:38 Güncelleme:
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den açıklama:

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu iradenin, Türkiye'nin kazanımlarını koruma, hedeflerini büyütme, istikrarını sürdürme ve güçlü devlet yürüyüşünü devam ettirme iradesi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği etrafında şekillenen bu birliktelik, milletimizin geleceğe güvenle bakmasının en önemli teminatıdır." ifadesini kullandı.

        Gider, yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu ortak duruşun Türkiye'nin önündeki hedefler açısından kritik önem taşıdığını bildirdi.


        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu net tavır ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in yaptığı açıklamanın Cumhur İttifakı'nın milletin önüne güçlü ve kararlı bir irade koyduğunu gösterdiğini belirten Gider, bu yaklaşımın, günlük siyasi tartışmaların ötesinde devlet sorumluluğunun ifadesi olduğunu anlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinden ulaştırmaya, enerjiden diplomasiye kadar birçok alanda önemli dönüşümler gerçekleştirdiğini ifade eden Gider, bu kazanımların güçlü siyasi irade sayesinde hayata geçirildiğini vurguladı.

        "Bugün Türkiye sadece kendi sınırları içinde değerlendirilen bir ülke değildir. Bölgesel gelişmelerde etkisi hissedilen, küresel meselelerde sözü dinlenen ve kriz dönemlerinde çözüm üretebilen bir ülke konumundadır." diyen Gider, "Bu tablo, güçlü liderlik, stratejik vizyon ve milletle kurulan güven ilişkisinin sonucudur." ifadelerini kullandı.

        -"Devlet yönetmek tarihi sorumluluktur"

        Türkiye’nin içinden geçtiği sürecin sıradan bir siyasi rekabet dönemi olmadığını belirten Gider, şunları kaydetti:

        "Yakın coğrafyamızda savaşların sürdüğü, küresel ekonominin yeniden şekillendiği, enerji ve güvenlik başlıklarının ülkelerin kaderini doğrudan etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir süreçte devlet yönetimi; tecrübe, vizyon ve kriz yönetme kabiliyetiyle değerlendirilir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürümek ve milletimize hizmet edebilmek bizler için büyük bir gururdur."

        Gider, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca milletin desteğini güçlü bir siyasi iradeye dönüştürdüğünü belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun da bu sürecin devamı olduğunu aktardı.

        "Türkiye artık günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir ülkedir." ifadesini kullanan Gider, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu irade, Türkiye'nin kazanımlarını koruma, hedeflerini büyütme, istikrarını sürdürme ve güçlü devlet yürüyüşünü devam ettirme iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği etrafında şekillenen bu birliktelik, milletimizin geleceğe güvenle bakmasının en önemli teminatıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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