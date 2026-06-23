"Gelibolu Öğretmenleri Okuyor Projesi" kapsamında yıl sonu buluşması yapıldı

–Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Gelibolu Öğretmenleri Okuyor” projesi kapsamında öğretmen kitap kulüplerinin yıl sonu değerlendirme toplantısı, Gelibolu Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi.



Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve okuma kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen projenin yıl sonu kitap kulübü buluşması düzenlendi.



Gelibolu Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen programda, öğretmen kitap kulüplerinin yıl boyunca okudukları eserler değerlendirilirken, kitapların eğitim süreçlerine katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.



Etkinlikte öğretmenler, okudukları kitaplardan elde ettikleri kazanımları paylaşarak edebiyat, kültür, eğitim ve insan yetiştirme konularında sohbet etti. Program kapsamında çeşitli kitap sunumları da gerçekleştirildi.



Program sonunda katılımcılara katılım belgeleri ile etkinliğe özel hazırlanan “Gelibolu Öğretmenleri Okuyor” temalı kitap ayraçları hediye edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.





































