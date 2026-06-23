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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Yalova köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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