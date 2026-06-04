Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gelibolu'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

        Gelibolu'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

        Çanakkale'de, Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

        Çanakkale'de, Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

        İlçeye bağlı Bolayır köyünde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler için Bolayır Köy Yaşam Merkezi'nde sergi açıldı.

        Sergiyi Kaymakam Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, MHP İlçe Başkanı Murat Şarlak ve Bolayır Köyü Muhtarı Celal Öztürk açtı.

        Sergiyi gezen katılımcılar, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları ve görsel çalışmalarını inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede

        Benzer Haberler

        Gökçeada'da "Geleneksel Halk Günü" gerçekleştirildi
        Gökçeada'da "Geleneksel Halk Günü" gerçekleştirildi
        Bozcaada Limanı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi
        Bozcaada Limanı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi
        Çanakkale'de anız yakılması yasaklandı
        Çanakkale'de anız yakılması yasaklandı
        Ezine'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Ezine'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de 11 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 11 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 11 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Çanakkale'de 11 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi