Gelibolu'da Kızılay tarafından kermes düzenlendi

Etkinlikte konuşan Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, Türk Kızılayının ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerine destek vermek amacıyla düzenlenen kermese katkı sunan gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti.

İlçedeki Salı Pazarı Kuşçular Parkı'nda gerçekleştirilen kermeste gönüllüler tarafından hazırlanan 1000 kişilik pişi ve aşure satışı yapıldı.

Türk Kızılay'ın yürüttüğü aşevi projesine destek olmak amacıyla Türk Kızılay Gelibolu Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları tarafından kermes düzenlendi.

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