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        Gelibolu'da Kızılay tarafından kermes düzenlendi

        Türk Kızılay'ın yürüttüğü aşevi projesine destek olmak amacıyla Türk Kızılay Gelibolu Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları tarafından kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Gelibolu'da Kızılay tarafından kermes düzenlendi

        Türk Kızılay'ın yürüttüğü aşevi projesine destek olmak amacıyla Türk Kızılay Gelibolu Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları tarafından kermes düzenlendi.

        İlçedeki Salı Pazarı Kuşçular Parkı'nda gerçekleştirilen kermeste gönüllüler tarafından hazırlanan 1000 kişilik pişi ve aşure satışı yapıldı.

        Etkinlikten elde edilen gelirin Kızılay'ın aşevi çalışmalarına destek olarak kullanılacağı belirtildi.

        Etkinlikte konuşan Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, Türk Kızılayının ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerine destek vermek amacıyla düzenlenen kermese katkı sunan gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Kermese, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, siyasi partilerin ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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