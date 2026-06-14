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        Gelibolu'da minik öğrencilerin "hatim ve yıl sonu" programı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde faaliyet gösteren Hamzakoy 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler için yıl sonu hatim ve kapanış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Gelibolu'da minik öğrencilerin "hatim ve yıl sonu" programı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde faaliyet gösteren Hamzakoy 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler için yıl sonu hatim ve kapanış programı düzenlendi.

        Öğrenci aileleri ve çok sayıda davetlinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda, miniklerin heyecanı ve performansı göz doldurdu. Eğitim dönemi boyunca Kur'an-ı Kerim tilaveti, temel dinî bilgiler, sure ve duaları öğrenen öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında hazırladıkları özel gösterileri sahnede başarıyla sergiledi.

        Programın kapanışında sahneye çıkan Gelibolu İlçe Müftüsü İsmail Durna, Kur'an-ı Kerim ile tanışan öğrencileri, onları yetiştiren kurs öğreticilerini ve ailelerini tebrik etti. Erken yaşta alınan dinî ve ahlaki eğitimin önemine dikkati çeken Durna, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın bu yaşlarda aldığı dinî eğitim, onların karakter yapısında ve manevi gelişimlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim sürecinde büyük bir özveriyle görev yapan Kur'an kursu öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberi edinme yolunda ilk adımlarını atan minik öğrencilerimizi ve onlara her zaman destek olan kıymetli ailelerini gönülden tebrik ediyor, evlatlarımızın başarılarının devamını diliyorum."

        Konuşmaların ardından Müftü Durna ve kurs yöneticileri tarafından öğrencilere başarı belgeleri, madalyaları ve dönem sonu hediyeleri takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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