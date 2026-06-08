Gelibolu'da öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi verildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli, 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda eğitim verdi.



Eğitimlerde, sağlıklı beslenme, diyabet ve obeziteyle mücadele, fiziksel aktivitenin önemi ve doğru postür (duruş) konuları ele alındı. Öğrencilere günlük yaşamda uygulanabilecek pratik bilgiler verildi, dengeli beslenme ve hareketli yaşamın hastalıkların önlenmesindeki rolü vurgulandı.



Okul Müdürü Ömer Üner, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları çok önemli. Bu tür eğitimler, hem okul ortamında hem de aile içinde farkındalık yaratıyor. Sağlıklı bireyler, güçlü bir toplumun temelidir." dedi.



