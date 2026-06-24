Gelibolu'da SODAM kursiyerlerinin ürünleri kordonda sergilendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde açılan kurslara katılan 137 kursiyerin el emeği ürünleri, İskele Meydanı'ndaki kordonda kurulan stantlarda görücüye çıktı.



SODAM Proje Koordinatörü Güzide Dağ gözetiminde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca açılan 11 farklı kursta üretilen çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Kordondaki stantlarda; dikiş, nakış, sabun, makrome, kağıt rölyef, takı tasarımı gibi el sanatları ürünlerinin yanı sıra kreş, pilates, kuaförlük ve cilt bakımı kurslarında yürütülen faaliyetler hakkında da ziyaretçilere bilgi verildi.



Serginin açılış kurdelesini keserek stantları tek tek inceleyen Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, üretime katkı sunan kadınları tebrik etti. Kaymakam Koç, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



"Üreten, emek veren ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan tüm kursiyerlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kadınların el emeklerinin ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması çok kıymetli. Bu tür çalışmalar ilçemizin sosyal ve kültürel hayatına değer katarken, birlik ve beraberliğimizi de güçlendiriyor."



İskele Meydanı kordon boyunda düzenlenen açılış programına; Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Mehmet Sever, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan, SODAM Proje Koordinatörü Güzide Dağ, MHP İlçe Başkanı Murat Şarlak, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

