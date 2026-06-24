Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.


        Ocaklı köyü yolundaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki çiftlik, konteyner depo ve ahırlara doğru ilerledi.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı

        Benzer Haberler

        Meşhur Yenice çileğinin hasadı yapıldı
        Meşhur Yenice çileğinin hasadı yapıldı
        FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de başladı
        FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de başladı
        Şehitler Abidesi'nde saygı nöbeti başladı
        Şehitler Abidesi'nde saygı nöbeti başladı
        Tarihi Alan'da 57. Alay nöbete devam ediyor
        Tarihi Alan'da 57. Alay nöbete devam ediyor
        Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına...
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına...