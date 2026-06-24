Gelibolu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü. Ocaklı köyü yolundaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki çiftlik, konteyner depo ve ahırlara doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.