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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME - Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:32 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Çevre Yolu yakınlarındaki Erenler mevkisinde yer alan bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları olay yerine sevk edildi. Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekibi de destek için bölgeye gönderildi.

        Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.






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