GÜNCELLEME - Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. ​​​​​​​Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.