GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Babakale köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözlerin yanı sıra Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale başlatıldı.
Köylülerin de destek verdiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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