KoçFest konserleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde başladı
Üniversite öğrencilerini müzik ve eğlenceyle buluşturan KoçFest, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) başladı.
Üniversite öğrencilerini müzik ve eğlenceyle buluşturan KoçFest, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) başladı.
Koç Topluluğunca ilki 2006 yılında düzenlenen, sonuncusu 2020'de gerçekleştirilen KoçFest, 6 yıl aranın ardından topluluğun 100'üncü yılında üniversite kampüslerindeki yerini aldı.
KoçFest'in ÇOMÜ'deki ilk durağında Athena, Nova Norda ve Daddy-E & DJ Dear Darling sahne aldı.
Üniversite yemekhanesindeki öğle yemekleri de tüm öğrencilere ücretsiz ikram edildi.
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