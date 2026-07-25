Lapseki'de 31. Geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası başladı

Lapseki Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Geleneksel Plaj Voleybol Turnuvası, Belediye Başkanı Atilla Öztürk'ün yaptığı servis atışıyla başladı.



Dalyan Mahallesi'ndeki belediye plajında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin farklı illeri ile İran ve Benin'den sporcular katıldı.



Üç gün sürecek organizasyonda, 12 farklı şehirden 54 takımda yer alan 108 sporcu mücadele edecek.



Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Atilla Öztürk, turnuvaya ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.



Geçen yıl 38 takımın katıldığı organizasyonda bu yıl takım sayısının 54'e yükseldiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen tüm sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Her yıl organizasyonumuzun üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Bu başarıda organizasyon komitesinin ve belediye personelimizin büyük emeği var. Takım sayısındaki artış da doğru işler yaptığımızın göstergesi. Turnuvanın centilmence geçmesini diliyor, tüm sporculara başarılar diliyorum."



