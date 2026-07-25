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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Çanakkale'de ailesinin 4 gündür haber alamadığı 36 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Çanakkale'de ailesinin 4 gündür haber alamadığı 36 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Merkeze bağlı Işıklar köyünde yaşayan 36 yaşındaki kişiden, 4 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve AKUT ekiplerince, kayıp kişinin son görüldüğü bölgede arama çalışması başlatıldığı bildirildi.

        Ekiplerin dron destekli çalışma yapacağı da öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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