Çanakkale'de kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'de ailesinin 4 gündür haber alamadığı 36 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Merkeze bağlı Işıklar köyünde yaşayan 36 yaşındaki kişiden, 4 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve AKUT ekiplerince, kayıp kişinin son görüldüğü bölgede arama çalışması başlatıldığı bildirildi. Ekiplerin dron destekli çalışma yapacağı da öğrenildi.

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