Çanakkale'de sahilde patlamamış mühimmat bulundu

Çanakkale'de sahilde bulunan patlamamış mühimmat sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında cankurtaranlık yapan Emircan Karakaş, burada metal bir malzeme bulup durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede malzemenin patlamamış askeri mühimmat olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede önlem alındı. Sahil güvenlik ekiplerine teslim edilen mühimmat incelenmek üzere götürüldü.

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