Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de sahilde patlamamış mühimmat bulundu

        Çanakkale'de sahilde patlamamış mühimmat bulundu

        Çanakkale'de sahilde bulunan patlamamış mühimmat sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Çanakkale'de sahilde patlamamış mühimmat bulundu

        Çanakkale'de sahilde bulunan patlamamış mühimmat sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

        Merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan halk plajında cankurtaranlık yapan Emircan Karakaş, burada metal bir malzeme bulup durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede malzemenin patlamamış askeri mühimmat olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede önlem alındı.

        Sahil güvenlik ekiplerine teslim edilen mühimmat incelenmek üzere götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Yeni SPK yönetimi ceza yağdırıyor
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de plajda patlamamış askeri mühimmat bulundu
        Çanakkale'de plajda patlamamış askeri mühimmat bulundu
        YKS'de ilk 100'e giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi bilgisayar mühendisliği...
        YKS'de ilk 100'e giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi bilgisayar mühendisliği...
        Sular çekildi, Haydaroba Köprüsü gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Haydaroba Köprüsü gün yüzüne çıktı
        Lapseki'de meyve üreticileri bilgilendirildi
        Lapseki'de meyve üreticileri bilgilendirildi
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
        Çanakkale'de 260 jandarma personeli ile göçmen kaçakçılığı denetimi
        Çanakkale'de 260 jandarma personeli ile göçmen kaçakçılığı denetimi