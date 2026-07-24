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        Lapseki'de meyve üreticileri bilgilendirildi

        Çanakkale'nin Lapseki Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında meyve üreticilerine yönelik tarım semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Lapseki'de meyve üreticileri bilgilendirildi

        Çanakkale'nin Lapseki Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında meyve üreticilerine yönelik tarım semineri düzenlendi.

        Seminerde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sakaldaş, şeftali ve nektarin depolaması, hasat sonrası kayıplar ve çözüm önerileri konulu sunum yaptı.

        Sunumun sonunda ise programa katılan üreticilerin soruları cevaplandırıldı.

        Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Sakaldaş'a teşekkür etti.

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