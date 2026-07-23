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        Çanakkale'de huzur uygulaması gerçekleştirildi

        Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği huzur uygulamalarında 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Çanakkale'de huzur uygulaması gerçekleştirildi

        Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği huzur uygulamalarında 11 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 88 ekip ve 260 personelin katılımıyla huzur uygulaması düzenlendi.

        Ekiplerin 152 umuma açık yer, 109 metruk alan, 2 terminal ile ana ve tali yollardaki kontrollerinde 4 bin 642 kişi ve 3 bin 70 araç sorgulandı.


        Çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.

        Uygulamada eksiklikleri bulunan 14 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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