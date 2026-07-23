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        Yunus Emre Enstitüsü yaz okulundaki yabancı öğrenciler Türk mutfağını uygulamalı öğrendi

        BURAK AKAY - Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Türkçe Yaz Okulu kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitim alan 11 ülkeden 12 uluslararası öğrenci, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Yunus Emre Enstitüsü yaz okulundaki yabancı öğrenciler Türk mutfağını uygulamalı öğrendi

        BURAK AKAY - Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Türkçe Yaz Okulu kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitim alan 11 ülkeden 12 uluslararası öğrenci, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

        Ruanda, Malezya, Ürdün, Tunus, Kuzey Makedonya, Karadağ, Kamboçya, Kazakistan, Tanzanya, Venezuela ve Endonezya'dan gelen öğrenciler, ÇOMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) koordinasyonunda yürütülen yaz okulunda Türkçe eğitiminin yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere katıldı.

        Program kapsamında Assos, Troya Antik Kenti, Aynalı Çarşı, Kordon Boyu ve Truva Atı'nı gezen öğrenciler, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki şehitlikleri de ziyaret ederek, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıdı.

        Öğrenciler ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Marmara Kalkınma Ajansının destekleriyle kurulan ÇOMÜ Dardanos Mutfak Akademisinde düzenlenen atölyede geleneksel Türk mutfağının önemli lezzetlerinden el açması börek ve şekerpare hazırladı.

        - "Türk lezzetlerini öğrenmiş olacaklar"

        ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, AA muhabirine, bu yıl 11 farklı ülkeden gelen 12 öğrenciyi Çanakkale'de ağırladıklarını söyledi.

        Yaz okuluyla yalnızca Türkçe öğretmeyi değil, öğrencilerin Türk kültürünü yakından tanımalarını da amaçladıklarını ifade eden Gökkaya, şöyle konuştu:

        "Öğrenciler 26 Temmuz'a kadar Türkiye'yi tanıma fırsatı bulacak. Ülkemizin danslarını, halk oyunlarını, el sanatlarını, gastronomisini bu öğrencilerimize anlatmayı, tanıtmayı ve sevdirmeyi hedefliyoruz. Onları farklı bir deneyim için mutfak akademisinde misafir ediyoruz. İnşallah burada hem güzel vakit geçirecekler hem de Türk lezzetlerini öğrenmiş olacaklar."

        ÇOMÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Melek Kalın Salı da yaz okulu sayesinde yabancı öğrencilerin Türk kültürünü yaşayarak tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

        ÇOMÜ Dardanos Mutfak Akademisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Babaç ise öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde bu tarifleri tanıtacaklarını söyledi.


        Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi Dairesinde görevli Çanakkale Kamp Koordinatörü Handan Ketencioğlu, öğrencilerin Çanakkale'yi çok beğendiğini, Türk mutfağına ait önemli lezzetleri yapma ve deneyimleme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını kaydetti.

        Kazak öğrenci Gulzira Yerbolkyzy ise Çanakkale'de bulunmaktan ve Türk mutfağını yakından tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Tunuslu Ahmed Nouairi de burada öğrendiklerini ülkesinde ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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