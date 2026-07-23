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        Gelibolu'da hekimlere Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hastane hekimlerine yönelik Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Gelibolu'da hekimlere Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hastane hekimlerine yönelik Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Dr. Şevket Girgin ve ekibince yürütülen çalışmada beslenme, psikolojik destek, bağımlılıkla mücadele, KETEM ve kronik hastalık takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri sunan SHM'ler ile hastaneler arasındaki sevk zincirinin önemi vurgulandı.

        Uzman hekimlerin hastalarını bu merkezlere yönlendirmesiyle hem hastane yoğunluğunun azalması hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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