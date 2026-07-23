Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmaları kapsamında, Çanakkale, Biga ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı skunk ve kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 12 şahsa yönelik 4 adreste arama yapıldı.



Aramalarda 908 gram esrar, 511 gram sentetik kannabinoid, 44 kök kenevir, 13 sentetik ecza, 8 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, hassas terazi, uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 115 lira para ele geçirildi.



Gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

