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        YKS'de ilk 100'e giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyor

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal alanında ilk 100'e giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Deniz Tepe, bilgisayar mühendisliği bölümü okumayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:15 Güncelleme:
        YKS'de ilk 100'e giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyor

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal alanında ilk 100'e giren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Deniz Tepe, bilgisayar mühendisliği bölümü okumayı hedefliyor.

        Uyguladığı özel öğretim programıyla temel bilimler, bilişim teknolojileri, yazılım ve havacılık ile uzay teknolojileri alanlarında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı adaylarını geleceğe hazırlayan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2026 YKS'de öğrencilerinin elde ettiği başarılı sonuçlarla ön plana çıktı.

        "Milli Teknoloji Hamlesi"nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi ve bilimle teknolojiye yön verecek, üreten, geliştiren, araştıran ve sorun çözen bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen TÜBİTAK Fen Lisesinin ilk mezunlarından Deniz Tepe de Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye 65'incisi, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal alanında ise Türkiye 15'incisi oldu.

        Tepe, Yabancı Dil Testi'nde de Türkiye 19'uncusu oldu.

        Mezun olduktan sonra Çanakkale'ye ailesinin yanına dönen Tepe, bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim almayı planlıyor.

        Deniz Tepe, AA muhabirine, sınavlara dersi derste dinleyerek hazırlanan ve sorumluluklarını yerine getiren bir öğrenci olarak girdiğini söyledi.

        Okulda işlediği konuları tekrar yaparak, dersi derste öğrenerek, öğretmenlerine de anlamadığı kısımları yeniden sorarak bir temel attığını belirten Tepe, şöyle konuştu:

        "YKS sürecine tam anlamıyla yüklenmem son 2 senemde oldu. Sınav sürecim boyunca hiçbir konuyu baştan öğrenmedim. Her zaman derste hocalarımın anlattığı kadarını alıp kendime entegre etmeye çalıştım ve daha sonra zaten çok daha yoğun bir tempoya girmeden sınav sürecini başarıyla yönetebildim."

        Deniz Tepe, daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü isteyerek yola çıktığını ancak daha sonra planlarının değiştiğini söyledi.

        Yaptıkları gezilerde diğer okulları da tanıma fırsatı bulduğunu kaydeden Tepe, şunları kaydetti:

        "Ortaokuldan beri bilgisayar mühendisliği bölümünde okumak istiyorum. Koç Üniversitesine gittiğimde oradaki öğrencilerle konuştuğumda, Koç Üniversitesinin gerçekten diğer üniversitelere kıyasla bana bu alanda daha fazla şey katabileceğini düşündüğüm için şu anda orayı yazmayı düşünüyorum. Yüzde 100 burslu programa başvuracağım. Zaten sıralamamla da gelir diye düşünüyorum. Şu an ailecek çok heyecanlıyız. Bakalım inşallah sonucu da güzel olur."

        Tepe, sınava yeni girecek ve sınav süreci başlayacak öğrenci arkadaşlarına uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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