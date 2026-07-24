Lapseki'de geleneksel ilçe hayır yemeği düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen ilçe hayır yemeğinde vatandaşlar bir araya geldi.



Lapseki çarşı merkezinde gerçekleştirilen program, Tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi imamı Musa Sarı ile müezzinler Mehmet Yıldız ve Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerin okunmasıyla başladı. Mevlit programının duasını imam Musa Sarı yaptı.



Programa Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Mevlit programının ardından katılımcılara hayır yemeği kapsamında pilav ve yoğurt ikram edildi.

