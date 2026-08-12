LÖSEV Çanakkale Ofisi yetkilileri, Gelibolu'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Program çerçevesinde Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gelibolu Belediye Başkanlığı ve Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaret edilerek, LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

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