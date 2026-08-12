LÖSEV Çanakkale Ofisi yetkilileri, Gelibolu'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Çanakkale Ofisi yetkilileri, Gelibolu ilçesinde kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Çanakkale Ofisi yetkilileri, Gelibolu ilçesinde kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.
İlçedeki ziyaretlerde LÖSEV Çanakkale İl Sorumlusu Hande Mimarsinanoğlu Eroğlu, sosyal hizmetler personeli Eda Şahin ve halkla ilişkiler personeli Batuhan Barış Bulut yer aldı.
Program çerçevesinde Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gelibolu Belediye Başkanlığı ve Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaret edilerek, LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Eroğlu ve beraberindekiler ziyaretlerde kurum temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.
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