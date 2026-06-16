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        TKDK desteğiyle büyüyen balık işleme fabrikası 5 ülkeye ihracat yapıyor

        BURAK AKAY - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen proje çalışmaları kapsamında aldığı hibe desteğiyle büyüyen balık işleme fabrikası 200 kadın çalışanıyla 5 ülkeye ihracat yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        TKDK desteğiyle büyüyen balık işleme fabrikası 5 ülkeye ihracat yapıyor

        BURAK AKAY - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen proje çalışmaları kapsamında aldığı hibe desteğiyle büyüyen balık işleme fabrikası 200 kadın çalışanıyla 5 ülkeye ihracat yapıyor.

        İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu Zafer Danışman, bir süre farklı sektörlerde görev aldıktan sonra hayalini kurduğu balık işleme fabrikası için çeşitli noktalarda AR-GE çalışmaları yaptı.

        Bunun için uygun lokasyon arayan Danışman, 2017'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde balık işleme tesisi kurdu.

        Toplam 15 personelle üretime başlayan Danışman, daha sonra TKDK'den aldığı destekle işletmesini büyüttü. Şu an firmasında 200 kadına istihdam sağlayan Danışman, Yunanistan, İtalya, Almanya, Norveç ve İspanya'ya balık gönderiyor.

        Norveç merkezli bir firmayla da ortaklığa başlayan Danışman, dış ülkelerin yanı sıra iç pazarda da zincir marketlere ürün tedariki sağlıyor.

        - "İzlanda'dan gelen bir balığı İtalya'ya satabiliyoruz"

        Akuatek Su Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Danışman, AA muhabirine, Kaz Dağları'nın eteğinde denize çok uzak bir noktada balık işleme fabrikalarının bulunduğunu söyledi.

        Bazı ürünleri yurt dışından ithal edip işledikten sonra ihraç ettiklerini belirten Danışman, "Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede endüstriyel olarak işlenecek balık stoku bulmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Bu nedenle yurt dışına gönderdiğimiz balıkların birçoğunu yine yurt dışından alıyoruz. Norveç'ten gelen bir balığı işleyip Norveç'e satabiliyoruz veya İzlanda'dan gelen bir balığı İtalya'ya satabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Danışman, ağırlıklı olarak ithal uskumru, mezgit ve somon işlediklerini anlatarak, "Yeni üretim bandımızda da 'kaplamalı ürün' dediğimiz 'fish finger' tarzı panelenmiş ürünler ve karides gibi ürünleri işliyoruz. Şu anda Yunanistan, İtalya, Almanya, Norveç ve İspanya'ya ihracatımız bulunuyor." dedi.

        Bu yolculuğun başlamasında TKDK'nin önemli desteği olduğunu hatırlatan Danışman, şunları kaydetti:

        "Bizim yolculuğumuzun başlamasında iki kurumu es geçemiyoruz. Birisi Yenice Belediye Başkanlığı, çünkü buraya geldiğimizde bize çok yardımcı oldular ve ciddi yol almamıza katkı sağladılar. İkincisi de TKDK. İlk başta TKDK'den aldığımız yatırım desteği olmasaydı bu işin başlangıcı oldukça zor olacaktı. Aldığımız desteğin hakkını verip işlerimizi büyüttük. TKDK yatırımları, firmanın Avrupa düzeyindeki bir firma haline gelmesi ve ihracat yapabilecek kapasiteye ulaşması şartıyla veriliyor. Biz bu amaca çok kısa sürede ulaştık."

        Zafer Danışman, kadın istihdamına önem verdiklerine işaret ederek, "Yenice zaten küçük bir ilçe. Burada 200 kadın demek de bu insanlara vermiş olduğumuz ekonomik destekle hitap ettiğimiz alanın büyümesini sağlıyor. O anlamda biz de çok mutluyuz. Çalışanlarımız da çok mutlu. Büyüdükçe, inşallah işler daha iyiye gittikçe, bu sayıyı daha çok artırmayı istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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