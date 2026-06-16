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        Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

        Çanakkale Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Ayvacık Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

        Çanakkale Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Ayvacık Kaymakamlığı’nda gerçekleştirildi.

        Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında, OSB'nin mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi, devam eden ve planlanan altyapı çalışmaları, yatırımcı başvuruları ve bölgenin gelişimine yönelik süreçler ele alındı.

        Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulan, karşılaşılan hususlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arasındaki iş birliği ve çalışmaların planlanan şekilde ilerlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.


        Ayvacık Kaymakamı ve TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çanakkale İl Özel İdaresi Temsilcisi İsmail Erdoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu ve Çanakkale Ayvacık Jeotermal Sera OSB Bölge Müdürü Fatih Emre Sert katıldı.

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