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        Üniversitelilerin geliştirdiği yerli otonom insansız deniz aracı TEKNOFEST Mavi Vatan'da yarışacak

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinden oluşan TALAY Takımı'nın tasarladığı deniz ortamında tam bağımsız seyrüsefer, hedef tespiti ve dinamik görev icrası kabiliyetleriyle öne çıkan otonom insansız deniz aracı, TEKNOFEST Mavi Vatan'daki yarışmaların finalinde mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Üniversitelilerin geliştirdiği yerli otonom insansız deniz aracı TEKNOFEST Mavi Vatan'da yarışacak

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinden oluşan TALAY Takımı'nın tasarladığı deniz ortamında tam bağımsız seyrüsefer, hedef tespiti ve dinamik görev icrası kabiliyetleriyle öne çıkan otonom insansız deniz aracı, TEKNOFEST Mavi Vatan'daki yarışmaların finalinde mücadele edecek.

        ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerince kurulan TALAY Takımı, TEKNOFEST Mavi Vatan'a İnsansız Deniz Aracı (İDA) kategorisinde katılmak için 6 ay önce kolları sıvadı.

        Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Konya ve Çanakkale'den sponsorların da destekleriyle, deniz ortamında tam bağımsız seyrüsefer, hedef tespiti ve dinamik görev icrası kabiliyetleriyle öne çıkan otonom insansız deniz aracını geliştiren öğrenciler, bu tasarımla geleceğin deniz teknolojilerine yerli dokunuşlarla yeni bir katkı sağladı.

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        Su üstü ve hava unsurlarının koordineli hareket ettiği senaryolarda görev alabilen İDA, ileri mühendislik çözümlerini sahaya taşıyor.

        ROS 2 ve ArduPilot entegrasyonuyla yönetilen, zorlu deniz koşullarına uyarlanabilir otonom rota ve manevra kabiliyeti ile akıllı seyrüsefer kabiliyeti bulunan İDA, YOLOv8 mimarisi, derinlik kameraları ve lidar sensörleriyle gerçek zamanlı engel tespiti ve çevresel haritalama ​özelliklerine de sahip.

        TALAY Takımı'nın geliştirdiği İDA, uzun menzilli LoRa haberleşme modülleri ile yer istasyonu ve İHA arasında optimize edilmiş, kararlı veri akışı sayesinde kesintisiz ve güvenli iletişim sağlayabiliyor.

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        Farklı mühendislik disiplinlerinin ortak vizyonuyla hayata geçirilen projede, araştırma-geliştirmeden saha testlerine kadar tüm süreçler, uzman alt birimlerin koordinasyonuyla yürütüldü.

        Feyza Nur Güncü ile İbrahim Çölgeçen'in öğrencilerin danışmanlığını üstlendiği projede Göktuğ Turhan takım kaptanı ve elektronik lider, Tuba Betül Özlü proje yöneticisi, Aziz Melih Çağlayan ​kaptan yardımcısı olarak görev yapıyor. Oğuz Tunç, Arif Esat Yılmaz, Hasan Hüseyin Yiğit ve Emirhan Usta'nın da bulunduğu projenin teknik ekibinde Zeynep Ceylin Gençay, Yunus Doğan, İbrahim Küçükçal, Mücahit Kurul, Yusuf Emre Yılmaz, Ekin Uğur Panko, Kamile Begüm Meşe yer alıyor.

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        Kocaeli'de 20-23 Ağustos'ta düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki "İnsansız Deniz Aracı Yarışması"nın finalinde mücadele etmeye hak kazanan takım, kente dereceyle dönmeyi hedefliyor.

        - "Hedefimiz sadece yarışmaya katılıp geri gelmek değil"

        TALAY takım kaptanı ve ÇOMÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Göktuğ Turhan, AA muhabirine, İDA'yı yaklaşık 6 ayda geliştirdiklerini, ardından TEKNOFEST'in aşamalarını geçtiklerini söyledi.

        Gölcük'te finale katılacaklarını hatırlatan Turhan, başarılı olup üniversiteye derece getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Üniversite öğrencileri olarak girişimcilik kurmayı hedeflediklerini aktaran Turhan, şöyle konuştu:

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        "Hedefimiz sadece bir yarışmaya katılıp geri gelmek değil. Bu platformu farklı süreçlerde farklı konularda ele almak istiyoruz. Can kurtaran botu olabilir, sahil güvenlik hizmetleri olabilir, kıyı arama, emniyet, kurtarma işleri olabilir. Geliştirdiğimiz araçla, yaptığımız Ar-Ge ile bunu farklı platformlarda yayınlayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. Bu kapsamda destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

        Turhan, platformu istedikleri ölçüde üretebildiklerini ifade ederek, "Her gövde 6 parçadan oluşuyor. Bu parçaları basmak yaklaşık 6 gün, kaplamak da 1 gün sürüyor. 7 günde bir gövdeyi hazırlayabiliyoruz. Seri üretime geçebilmek açısından geleneksel kalıp yöntemine kıyasla bizim yöntemimiz hem daha modüler hem de istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz." diye konuştu.

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        - "Her şeyi tamamen yerli ve milli"

        Geliştirdikleri İDA'yı benzerlerinden farklı kılan özellikleri sıralayan Turhan, şöyle devam etti:

        "Ürünümüzü farklı kılan özellikler, kendi geliştirdiğimiz sensör füzyonlarımız, RPLIDAR ile etrafı 3 boyutlu olarak tarayıp, üstündeki derinlik kamerasıyla da nesneleri tanıyabiliyor. Gövde üretimini tamamen kendimiz yaptık. Türkiye'de yapılmadığı için kartları dışarıdan alıp boardlarımızı oturttuk, yani bütün bağlantılarını yaptık. Burada yapabileceğimiz her şeyi tamamen yerli ve milli olarak üretip, kendi aracımızı yaptık. Diğer araçlar fabrikasyon süreçten geçerken, kalıp işçiliği yapılırken, bunların hepsini, üniversite, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile evimizdeki atölyemizde sıfırdan toplayıp üretebiliyoruz."

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