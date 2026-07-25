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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çanakkale'de partililerle buluştu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çanakkale'nin Biga ve Çan ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çanakkale'de partililerle buluştu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çanakkale'nin Biga ve Çan ilçelerinde partililerle bir araya geldi.

        Erbakan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca Biga ilçesine bağlı Dikmen köyünde bulunan piknik alanında düzenlenen il divan toplantısında yaptığı konuşmada, partilerinin üye sayısının bugün itibarıyla 705 bine ulaştığını söyledi.

        Çanakkale'de de büyük bir başarı çıtası elde ettiklerini ve üye sayılarının her geçen gün arttığını dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

        "İnşallah bu hızla çalışmaya devam edersek Milli Görüş ve Cumhuriyet tarihinde bir ilk olmak üzere Çanakkale'den Milli Görüş'ün milletvekilini çıkartacağız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah Çanakkale teşkilatlarımız olarak bunu yapmaya muvaffak olacaksınız. Buna inanıyoruz."

        Erbakan buradaki ziyaretin ardından beraberindeki parti yöneticileriyle Çan ilçesine geçti.

        Menderes Parkı'nda vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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