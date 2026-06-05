Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri 2. Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı başladı

        2. Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı başladı

        Çankırı'da düzenlenen "2. Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı", törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 12:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı başladı

        Çankırı'da düzenlenen "2. Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı", törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Çarşamba Pazarı alanındaki fuarda Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ile diğer katılımcılar, açılış kurdelesini kestikten sonra fuar alanını gezdi.

        Tarım sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 30 firmanın katıldığı fuarda kamu kurumları da kurdukları stantlarla çiftçilere çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

        Vali Çakırtaş, gazetecilere, Çankırı'da fuarın düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Çankırı'nın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Çakırtaş, "Burada hem Çankırı'da üretilen hem de ülkemizde üretilip çiftçimizin hizmetine sunulan tarım aletlerini görmek mümkün. Çankırı ölçeğinde böyle bir fuarın düzenleniyor olması bu anlamda çok önemli." dedi.

        Fuarda özel firmaların yanı sıra kamu kurumlarının da bulunduğunu dile getiren Çakırtaş, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın bütün birimleri burada. Çankırı'da yağışlarla birlikte tarımsal hasılanın da önemli ölçüde artacağını düşündüğümüz bir dönemde bu tarım fuarı ile farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Fuar, 7 Haziran'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezinde sağanak yağışlar ekimi geciktir...
        Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezinde sağanak yağışlar ekimi geciktir...
        Çankırı'da öğrencilerin geleceğe yazdığı mektuplar gün yüzüne çıkarıldı
        Çankırı'da öğrencilerin geleceğe yazdığı mektuplar gün yüzüne çıkarıldı
        ÇAKÜ'de öğrenim gören yabancı öğrenciler ülkelerinin kültürlerini tanıttı
        ÇAKÜ'de öğrenim gören yabancı öğrenciler ülkelerinin kültürlerini tanıttı
        Çankırı'da lise öğrencileri "Yeşilçam Müzikleri" konseri verdi
        Çankırı'da lise öğrencileri "Yeşilçam Müzikleri" konseri verdi
        Tekel bayi önünde polise bıçaklı saldırı girişimi
        Tekel bayi önünde polise bıçaklı saldırı girişimi
        Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
        Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı