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        ÇAKÜ'de öğrenim gören yabancı öğrenciler ülkelerinin kültürlerini tanıttı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ), Uluslararası Öğrenci Kültür Günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 23:42 Güncelleme:
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        ÇAKÜ'de öğrenim gören yabancı öğrenciler ülkelerinin kültürlerini tanıttı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ), Uluslararası Öğrenci Kültür Günü etkinliği düzenlendi.

        Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cibutili bir öğrenci, "Bayrak" adlı şiiri okudu.

        Program kapsamında üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler kendi kültürlerine ait oyunları ve dansları sergilerken, Türkçe şarkılar söyledi.

        ÇAKÜ Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından Türk kültürünün bir parçası olan kına yakma gösterisi sergilendi.

        Türk ve Cibuti kültürünün geleneksel kıyafet defile gösterisinin ardından program sona erdi.

        Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, AA muhabirine, aktif olarak 37 farklı ülkeden 1200 uluslararası öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

        Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin önemine dikkati çeken Karataş, "Türkiye'nin vizyonu, şu an 390 bin civarında olan uluslararası öğrenciyi gelecek yıllar içerisinde 500 bin ve sonrasında 1 milyon yapmak üzere kurgulanmış. Biz de üniversite olarak üzerimize düşen, özellikle kaliteli eğitime açık, Türk kültürüne uygun uluslararası öğrencilerimizi burada eğitip kendi memleketlerine önemli vazifeleri yapmak ve özellikle kültür büyükelçisi olarak orada hizmetleri noktasında elimizden gelen gayreti burada sarf ediyoruz." dedi.

        Öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği olan bütün akademisyenlere teşekkür eden Karataş, "Öğrencilerimiz bizi çok seviyor. Mezuniyetler sonrası ülkelerine gönderirken gözyaşları içerisinde gönderiyoruz. Ve sonradan bağımızı da hiç kopartmıyoruz." diye konuştu.

        ÇAKÜ Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) öğrencisi Cibutili Habsan Abdillah, Türkiye'ye ilk geldiklerinde çok zorlandıklarını belirterek, "Türkiye'yi, Çankırı'yı çok sevdik. Her şey yolunda. Mesela Cibuti kültürü ve Türk kültürü farklı. İki kültür arasında zorlandık. Dil konusunda da biraz zorlandık ama şimdi Türkçeyi biraz öğrendik." dedi.






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