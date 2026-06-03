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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'da metruk evde çıkan yangında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

        Çankırı'da metruk evde çıkan yangında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

        Çankırı'da metruk evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Çankırı'da metruk evde çıkan yangında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

        Çankırı'da metruk evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Karatekin Mahallesi Çiftedibek Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle metruk evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangının ardından evin içinde inceleme yapıldı.

        Yangında mahsur kaldığı belirlenen 4 kedi yavrusu kurtarılarak Çankırı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi altına alındı.

        Kedi yavrularının kurtarılma anı itfaiye ekiplerince cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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