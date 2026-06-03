Çankırı'da metruk evde çıkan yangında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Çankırı'da metruk evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Karatekin Mahallesi Çiftedibek Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle metruk evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangının ardından evin içinde inceleme yapıldı. Yangında mahsur kaldığı belirlenen 4 kedi yavrusu kurtarılarak Çankırı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi altına alındı. Kedi yavrularının kurtarılma anı itfaiye ekiplerince cep telefonuyla kaydedildi.

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