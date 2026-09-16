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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri ÇAKÜ'de "Yıkımdan Umuda: Gazze'de Eğitim ve Bilimin Geleceği" etkinliği yapıldı

        ÇAKÜ'de "Yıkımdan Umuda: Gazze'de Eğitim ve Bilimin Geleceği" etkinliği yapıldı

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) "Yıkımdan Umuda: Gazze'de Eğitim ve Bilimin Geleceği" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 21:07 Güncelleme:
        ÇAKÜ'de "Yıkımdan Umuda: Gazze'de Eğitim ve Bilimin Geleceği" etkinliği yapıldı

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) "Yıkımdan Umuda: Gazze'de Eğitim ve Bilimin Geleceği" etkinliği düzenlendi.

        ÇAKÜ Bilim İletişimi Ofisi ve Çankırı Uluslararası Öğrenciler Derneği tarafından Uluyazı Kampüsü Selçuklu Otağı'nda düzenlenen programda, ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesinde görev yapan Gazzeli öğretim görevlisi Reşat Ermiş, ÇAKÜ Mühendislik Fakültesi mezunu inşaat mühendisi Gazzeli Husain Jarrar ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gazzeli Fatma Alamer konuşmacı olarak yer aldı.

        Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, programın açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramının unutulmaması gerektiğini söyledi.

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        Eğitim ve bilimin toplumların geleceğini şekillendiren temel unsurlar olduğuna işaret eden Karataş, Gazze'de eğitim hakkından mahrum bırakılan yüz binlerce öğrenci bulunduğuna dikkati çekti.

        Gazze'de eğitim kurumlarının büyük bölümünün yıkıldığı, öğrencilerin güvenli eğitim alanlarından uzak kaldığı, temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığı ortamda dahi eğitimin sürdüğünü anlatan Karataş, "Gazze'deki öğrencilerin tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmek için gösterdikleri azim ve kararlılık takdire değer. Eğitim yalnızca bilgi edinme süreci değil, aynı zamanda bireylerin ve toplumların geleceğini yeniden kurmasını sağlayan bir umut kaynağıdır." dedi.

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        Eğitimin yıkımdan umuda uzanan bir köprü olduğunun altını çizen Karataş, bir okulun kapısının açılmasının, bir kitabın ilk sayfasının çevrilmesinin, bir öğrencinin eğitimine devam etmesinin geleceğe yönelik umudun yeniden yeşermesi anlamına geldiğini dile getirdi.

        Türkiye'nin Filistinli öğrencilere yönelik desteklerine değinen Karataş, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Filistinli öğrencilerin Türkiye'de eğitimlerine devam edebilmeleri için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

        - "Eğitimli ve bilinçli bir neslin yetişmesi Filistin'in geleceği açısından büyük önem taşıyor"

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        Reşat Ermiş ise Gazze'de eğitimin geleceğinin yalnızca okulların yeniden inşa edilmesiyle sınırlı olmadığını, bir neslin yeniden ayağa kaldırılması anlamına geldiğini söyledi.

        Ermiş, "Gazze'nin yeniden inşası için mühendislere, doktorlara, öğretmenlere, bilim insanlarına ve araştırmacılara ihtiyaç var. Gazze'de yaşanan tüm zorluklara rağmen öğrencilerin eğitimlerini sürdürme çabası umut verici. Eğitimli ve bilinçli bir neslin yetişmesi Filistin'in geleceği açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

        Husain Jarrar da Gazze'de yaşanan yıkımın yalnızca binaları değil, eğitim ortamlarını ve öğrencilerin gelecek hayallerini de etkilediğini belirtti.

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        Gazze'nin yeniden inşasının yalnızca binaların yeniden yapılmasıyla gerçekleşmeyeceğini aktaran Jarrar, asıl yeniden inşanın eğitimli ve bilinçli bir neslin yetişmesiyle başlayacağını vurguladı.

        Fatma Alamer de Gazze'de eğitim hayatının karşı karşıya kaldığı zorlukları anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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