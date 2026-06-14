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        Çankırı Karatekin Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) öğrenim gören 1644 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Çankırı Karatekin Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) öğrenim gören 1644 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

        Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen törende "Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halkoyunları Topluluğu" ve "Personel Halkoyunları Topluluğu" sahne aldı, üniversitede eğitim gören yabancı öğrenciler de kendi yöresel oyunlarını sergiledi.

        Fakülte ve meslek yüksekokullarının kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, yaptığı konuşmada, ÇAKÜ'nün kurulduğundan bugüne elde ettiği başarılarla Türkiye'nin saygın, geleceği parlak üniversitelerinden biri haline geldiğini söyledi.

        ÇAKÜ'nün 11 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 744 akademisyen, 500'den fazla idari personeliyle Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğini belirten Karataş, "Ayrıca 158 farklı akademik program ve 32 farklı ülkeden 1100 uluslararası öğrenci ve toplamda 18 bini aşkın genç zihnimizle büyüyen Türkiye'nin parçasıyız. Bugün mezun olacak 1644 pırıl pırıl evladımızı yeni hayatlarına uğurluyoruz. Üstelik bu kalabalığın içinde dünyanın öbür ucundan, farklı ülkelerden kalkıp gelmiş 89 uluslararası öğrencimiz, kardeşimiz de var." dedi.

        Çankırı'nın, Taş Mescit gibi 800 yıl öncesine dayanan, tıp ve merhameti öğreten kadim eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptığını anlatan Karataş, üniversitenin öğrencilere sadece bir meslek veya diploma değil, hikmeti, hakikati, doğruyu, güzeli, faydalıyı, iyi ve adil olmayı, zor zamanlarda bile insan kalabilmeyi öğretmeyi hedeflediğini kaydetti.

        Karataş, "Biz çalışkan, proje üreten ve ülkeye katma değer sağlayan bir gençlik için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ardından bölümlerinde derece elde eden öğrencilere tebrik belgeleri takdim edildi.

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na da destek açıklamasında bulunan Karataş, sahnede cübbesini çıkarıp Türkiye forması giyerek Türk bayrağı dalgalandırdı.

        Daha sonra kep atan öğrenciler aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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