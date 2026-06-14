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        Samsun ve çevre illerde vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekrandan izledi

        Samsun ve çevre illerde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekrandan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 07:59 Güncelleme:
        Samsun ve çevre illerde vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekrandan izledi

        Samsun ve çevre illerde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekrandan izledi.

        Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde kurulan dev ekranlarda Samsunlular yağmura rağmen milli takımı destekledi.

        Atakum'da Çobanlı İskelesi'nde, İlkadım'da ise İstiklal Meydanı'nda kurulan dev ekranlarda vatandaşlar milli maç heyecanını yaşadı.

        Sağanağa karşı hazırlıklı gelen vatandaşlar, şemsiye ve sandalyeleriyle alanda toplandı. Milli formaları ve Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, 24 yıl sonra dünya kupası heyecanı yaşadı.

        - Çankırı

        Çankırı Belediyesi tarafından Büyük Cami Meydanı'na kurulan dev ekranda maç izlemek isteyen vatandaşlar, milli takım formaları ve ellerinde Türk bayraklarıyla alana geldi.

        Maç öncesi çorba ikram edilirken, vatandaşlar başlama düdüğünün ardından heyecanla maçı takip etti.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan da vatandaşlarla maçı dev ekrandan izledi.

        - Sinop

        Sinop'ta vatandaşlar, maçı Valilik önünde kurulan dev ekranda izledi.

        Alana gelen vatandaşlara, Türk Kızılay ekiplerince çay ve çorba ikramında bulunuldu.

        Türkiye formaları ve Türk bayraklarıyla maçı takip eden vatandaşlar, tezahüratlarda bulundu.

        Vali Vekili Ali Osman Bulat ve İl Jandarma Komutan Albay Hakan Başaklıgil de maçı alana kurulan ekrandan izledi.

        - Tokat

        Tokat'ta vatandaşlar, maçı tarihi Sulusokak'ta bulunan Yağıbasan Medresesi'nde kurulan dev ekrandan izledi.

        Maçı izlemeye gelen vatandaşlara, Tokat Belediyesince çay ve çorba ikram edildi.

        Türkiye formaları ve Türk bayraklarıyla maçı takip eden vatandaşlar, tezahüratlarda bulundu.

        - Amasya

        Amasya'da vatandaşlar, maçı Yavuz Selim Meydanı’na kurulan dev ekrandan büyük bir coşkuyla takip etti.

        Vatandaşlar, Amasya Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında sabah saatlerinde meydanda toplandı.


        Futbolseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

        - Çorum

        Çorum Belediyesi tarafından maçı izlemek isteyen vatandaşlar için Kadeş Barış Meydanı'nda dev ekran kuruldu.


        Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde meydanda bir araya geldi.

        Dev ekrandan maçı takip eden futbolseverler, karşılaşma boyunca tezahüratlarla milli takıma destek verdi.

        Karşılaşmayı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve vatandaşlar takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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