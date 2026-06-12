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        Çankırı'da Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı yapıldı

        Çankırı'da KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Çankırı'da Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı yapıldı

        Çankırı'da KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı gerçekleştirildi.

        KOSGEB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen toplantıda 6 işletme değerlendirildi.

        Toplantıda açılış konuşmasını yapan Çankırı KOSGEB İl Müdürü Cengiz Uğur, girişimcilerin hayallerine, emeklerine ve heyecanlarına ortak olmak için toplandıklarını söyledi.

        Girişimci Destek Programı'nın senede 4 defa çağrıya çıktığını belirten Uğur, "Bu ikinci çağrı, bu dönemde 12 işletmemiz bu destek programına başvuru yaptı. 6'sı jüri aşamasına kaldı." dedi.

        Jüri üyelerini tanıtan Cengiz, toplantıda 6 işletmenin projelerini sunacağını ve jüri üyelerinin de değerlendirme yapacağını kaydetti.

        Konuşmanın ardından işletmelerin projeleri jüri üyelerince değerlendirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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