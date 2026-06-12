Çankırı'da Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı yapıldı

Çankırı'da KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği jüri toplantısı gerçekleştirildi.



KOSGEB Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bu yıl ikincisi düzenlenen toplantıda 6 işletme değerlendirildi.



Toplantıda açılış konuşmasını yapan Çankırı KOSGEB İl Müdürü Cengiz Uğur, girişimcilerin hayallerine, emeklerine ve heyecanlarına ortak olmak için toplandıklarını söyledi.



Girişimci Destek Programı'nın senede 4 defa çağrıya çıktığını belirten Uğur, "Bu ikinci çağrı, bu dönemde 12 işletmemiz bu destek programına başvuru yaptı. 6'sı jüri aşamasına kaldı." dedi.



Jüri üyelerini tanıtan Cengiz, toplantıda 6 işletmenin projelerini sunacağını ve jüri üyelerinin de değerlendirme yapacağını kaydetti.



Konuşmanın ardından işletmelerin projeleri jüri üyelerince değerlendirildi.







