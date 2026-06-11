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        Çankırı'da devrilerek alev alan tırın sürücüsü yaralandı

        Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Çankırı'da devrilerek alev alan tırın sürücüsü yaralandı

        Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Mehmet S. (23) idaresindeki 41 AAT 666 plakalı tır, Kurşunlu-Korgun kara yolu Kavakdibi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Devrilen tırın kabin kısmında yangın çıktı.


        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kendi imkanlarıyla tırdan çıkan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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