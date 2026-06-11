Çankırı'da devrilerek alev alan tırın sürücüsü yaralandı
Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Çankırı'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Mehmet S. (23) idaresindeki 41 AAT 666 plakalı tır, Kurşunlu-Korgun kara yolu Kavakdibi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Devrilen tırın kabin kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla tırdan çıkan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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