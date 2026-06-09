Çankırı'da UTV aracından düşen çocuk 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Çankırı'da UTV aracından düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Bozkır köyünde 25 Mayıs'ta C.A.O'nun (10) kullandığı elektrikli UTV aracından düşen A.Ç. (7) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. A.Ç, burada 15 gün süren yaşam savaşını yitirdi.

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