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        Çankırı'da UTV aracından düşen çocuk 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Çankırı'da UTV aracından düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Çankırı'da UTV aracından düşen çocuk 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Çankırı'da UTV aracından düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Bozkır köyünde 25 Mayıs'ta C.A.O'nun (10) kullandığı elektrikli UTV aracından düşen A.Ç. (7) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

        A.Ç, burada 15 gün süren yaşam savaşını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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