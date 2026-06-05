Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Orta'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Orta'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen programda konuşan Cezaevi Müdürü Serdar Şahin, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin kamu düzeni ve adalet sisteminin sağlıklı işleyişi açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, çalışanların 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı.

        Programda, kurum personeli ve davetliler bir araya gelerek dayanışma ve mesleki motivasyonun artırılmasına yönelik sohbet etti.

        Programa Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Cumhuriyet Savcısı Savaş Göloğlu, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı ile cezaevi personeli katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        AK Parti Çankırı İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması
        AK Parti Çankırı İl Başkanlığından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" açıklaması
        2. Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı başladı
        2. Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı başladı
        Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezinde sağanak yağışlar ekimi geciktir...
        Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezinde sağanak yağışlar ekimi geciktir...
        Çankırı'da öğrencilerin geleceğe yazdığı mektuplar gün yüzüne çıkarıldı
        Çankırı'da öğrencilerin geleceğe yazdığı mektuplar gün yüzüne çıkarıldı
        ÇAKÜ'de öğrenim gören yabancı öğrenciler ülkelerinin kültürlerini tanıttı
        ÇAKÜ'de öğrenim gören yabancı öğrenciler ülkelerinin kültürlerini tanıttı
        Çankırı'da lise öğrencileri "Yeşilçam Müzikleri" konseri verdi
        Çankırı'da lise öğrencileri "Yeşilçam Müzikleri" konseri verdi