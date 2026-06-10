Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Orta'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Orta'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Orta'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kursiyerlerin dönem boyunca hazırladıkları giyim ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi.

        Kursiyerlerden Rüveyda Akpunar, günün anısına kendi hazırladığı filografi çalışmasını Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce'ye hediye etti.

        Kaymakam İnce de hediye dolayısıyla Akpunar'a teşekkür ederek, halk eğitimi kurslarının bireylerin kişisel gelişimine ve üretkenliğine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

        Sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

        Açılışa, Belediye Başkanvekili Mehmet Durdun, İl Genel Meclis Üyesi Cengiz Ersoy, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Özkul, MHP Orta İlçe Başkanı Ahmet Denizhan, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor

        Benzer Haberler

        Firari şahıslar jandarmadan kaçamadı
        Firari şahıslar jandarmadan kaçamadı
        Çankırı'da aranan 51 şahıs yakalandı
        Çankırı'da aranan 51 şahıs yakalandı
        Çankırı'da UTV aracından düşen çocuk 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Çankırı'da UTV aracından düşen çocuk 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Çankırı'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakal...
        Çankırı'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakal...
        'Ormanın hayaleti' vaşak kamerada
        'Ormanın hayaleti' vaşak kamerada
        Çankırı'da sağanak etkili oldu: Fabrikayı su bastı
        Çankırı'da sağanak etkili oldu: Fabrikayı su bastı