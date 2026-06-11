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        Çankırılı Keloğlan Masal Canlandırma Yarışması'nda dereceye giren okullar ödüllendirildi

        Türkiye genelinde ilkokullar arası Çankırılı Keloğlan Masal Canlandırma Yarışması'nda dereceye giren okullara ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Çankırılı Keloğlan Masal Canlandırma Yarışması'nda dereceye giren okullar ödüllendirildi

        Türkiye genelinde ilkokullar arası Çankırılı Keloğlan Masal Canlandırma Yarışması'nda dereceye giren okullara ödülleri verildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla Çankırı Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Türkiye genelindeki ilkokul öğrencilerine yönelik "Çankırılı Keloğlan Masal Canlandırma Yarışması"na 16 ilden 42 okul katıldı.

        Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10 okul, final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

        Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen final yarışmasının ardından birinci olan Eskişehir Tepebaşı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu 60 bin lira, ikinci olan Çankırı Dr. Refik Saydam İlkokulu 40 bin lira, üçüncü olan Adana Kozan Hacımirzalı Şehit Yusuf Demiryürek İlkokulu da 30 bin lira almaya hak kazandı.

        Ekibin tamamı birinci sınıf öğrencilerinden oluşan İstanbul Bağcılar Vali Cahit Bayar İlkokulu'na 20 bin liralık Çankırılı Keloğlan Özel Ödülü, finale katılmaya hak kazanan diğer 6 okul da Çankırı Valiliği Özel Ödülü ile ödüllendirildi.

        Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, törende yaptığı konuşmada, cesaret gösterip yarışmaya katılan öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik etti.

        Yaklaşık 120 kişiyi Çankırı'da ağırladıklarını belirten Çakırtaş, "Keloğlan, Anadolu kültürümüzün bir parçası. Gençleri, ahlak, erdem, büyüklere saygı, küçüklere sevgi şeklinde özetleyebileceğimiz değerlerle yetiştirmemiz gerektiğinin özellikle ortaya çıktığı bu dönemde, Keloğlan da bunun bir parçası olarak bize yol gösteriyor. Kültürümüze, geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım." diye konuştu.

        Dereceye giren okullara ödülleri verildi. Ardından birinci olan Eskişehir Tepebaşı Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu öğrencileri, gösterilerini sahneledi.

        Programa Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Nuri Öner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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