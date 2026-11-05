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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı

        Çankırı'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı

        Çankırı'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Ayrıca ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 2 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

        Narkotik ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen üç operasyonda ise 7 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda 4 kilogramdan fazla sentetik uyuşturucu, 9 gram kubar esrar, 47 sentetik ecza hapı, 40 paket kaçak sigara, 6 litre alkol, kazı malzemeleri, kurusıkı tabanca, bıçak ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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        Öte yandan trafik denetimlerinde 1061 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, 136 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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