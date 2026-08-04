Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.



Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz–2 Ağustos tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda, hakkında arama kararı bulunan 57 kişinin yakalandığı belirtildi.



Açıklamada, yakalanan şahıslardan 3'ünün mahkemelerce tutuklandığı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmadığı belirlenen 5 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı bildirildi.



Ayrıca 3 narkotik operasyonu yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"4 şahsın yakalandığı operasyonlarda 610 gram uyuşturucu madde, 233 kök kenevir bitkisi, 40 gram kenevir tohumu,1045 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Muhtelif maddelerinden 1468 araç sürücüsüne idari işlem uygulanmıştır. 154 araç trafikten men edilmiştir."

