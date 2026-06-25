Çankırı'da kontrollü yıkımı yapılan kültür merkezi binası çöktü

Çankırı'da kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen kültür merkezi binasında çökme oluştu.



Atatürk Bulvarı'nda bulunan 4 katlı 100. Yıl Kültür Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi binasının, depreme dayanaklı olmaması nedeniyle bir süre önce yıkılması için karar alındı.



Binanın yıkımı için yürütülen çalışma sırasında çökme meydana geldi.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda enkaz altında kalanların olabileceğinin bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan incelemede, enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.



Yola saçılan molozlar ekiplerce temizlenirken, bir kısmı ayakta kalan yapının risk oluşturmaması için bölgede güvenlik önlemi alındı.

