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        Çankırı'nın unutulmaya yüz tutmuş türküleri yeniden hayat buldu

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yürüttükleri çalışma ile kentin unutulmaya yüz tutmuş bazı türkülerini gün yüzüne çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Çankırı'nın unutulmaya yüz tutmuş türküleri yeniden hayat buldu

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yürüttükleri çalışma ile kentin unutulmaya yüz tutmuş bazı türkülerini gün yüzüne çıkardı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Anadolu'nun Özü Güzel Sanatların Sözü Projesi" kapsamında Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla derleme komisyonu oluşturuldu.

        Yaklaşık 8 ay Çankırı merkez ve ilçelerinde saha çalışması yürüten komisyon, yörede müzik kültürüne hakim isimlerle görüşerek kuşaktan kuşağa aktarılan ancak bugüne kadar kayıt altına alınmayan türküleri derledi.

        Çalışmalar kapsamında "Alıverin feracemi giyeyim", "Bir bağ olmayla", "Cimdallım" ve "Merhaba Yaren ağam"ın da aralarında bulunduğu 9 türküyü notaya alan komisyon, Çankırı'nın kültürel mirasına yeni eserler kazandırdı.

        Okul müdürü İbrahim Gökmen, AA muhabirine, kent merkezi ve ilçelerinde kulaktan kulağa söylenmiş, yöre halkı tarafından bilinen ancak TRT repertuvarlarında yer almayan türküleri araştırarak notaya aldıklarını söyledi.

        - "Yeni yeni türkülerin varlığından insanlar da haberdar oldu"

        Çalışma kapsamında Çankırı'nın birçok noktasını gezerek bilgi ve eser toplandıklarını anlatan Gökmen, şöyle devam etti:

        "Biz bu türkülerin peşine düştük. Büyüklerimizin, 'Böyle de bir türkü vardı' dedikleri türküler bizlere seslendirildi. Bizler de notaya alarak icra edilmesini kolaylaştırmış olduk. Böyle olunca yeni yeni türkülerin varlığından insanlar da haberdar oldu. Aslında bunlar biliniyordu, söyleniyordu ancak o zamanki derleme çalışmalarında belki bu türküler dile gelmemişti ya da kaynak kişisi bulunamamıştı."

        Topladıkları eserlerin tamamının icra edildiği konser de düzenlediklerini dile getiren Gökmen, "Derleme çalışmalarını yaparken Çankırı'nın müzikle alakalı geçmişi, bilgi sahibi olan kişilerle röportajlar yaptık, onlara türküleri icra ettirdik. Onlardan bilgi sahibi olduk ve derleme komisyonumuz tarafından bunlar notaya alındı. 9 eseri notalandırdık ve kayıtlarını aldık. Bunların varsa hikayelerini kayıt altına aldık ve Bakanlığımıza gönderdik." ifadelerini kullandı.

        Daha ulaşılamamış eserler olabileceğine işaret eden Gökmen, "Eminim ki ilçelerimizde, merkezimizde birçok türkü, birçok masal, tekerleme, derlenmemiş, sözlü kültüre katkı sunabilecek eserimiz vardır. Biz bir başlangıç yapmış olduk. Umarım devamında da bir şeyler olur." dedi.

        Gökmen, kendilerine destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve emeği geçenlere teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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