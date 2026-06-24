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        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybeden Turan Göl, Çankırı'da toprağa verildi

        Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybeden Turan Göl, Çankırı'da toprağa verildi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu hayatını kaybeden emekli astsubay kıdemli başçavuş Turan Göl (48), memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybeden Turan Göl, Çankırı'da toprağa verildi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu hayatını kaybeden emekli astsubay kıdemli başçavuş Turan Göl (48), memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Ankara'daki otopsi işlemlerinin ardından Göl'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, kara yoluyla Çankırı merkezdeki Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

        Burada düzenlenen askeri törende, Göl'ün özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından helallik alındı.

        Cenaze namazının ardından Göl'ün naaşı Uluyazı Aile Mezarlığı'na defnedildi.

        Evli ve 2 çocuk babası Göl'ün 2000-2024 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde çeşitli kadrolarda görev yaptığı, 23 Eylül 2024 tarihinde emekli olduğu öğrenildi.

        Cenaze törenine, Göl'ün eşi Serpil, çocukları Elif Tuğser ve Egemen Kerem ile yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.






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