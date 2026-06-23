Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi

        Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi

        Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi

        Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu şenliği düzenlendi.

        Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen şenlikte, okulda eğitim gören minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

        Okul müdürü Esma Özoğul, burada yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin çocukların hayat yolculuğunda attıkları ilk ve en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, "Bu süreçte çocuklarımız yalnızca sayıları, renkleri ya da harfleri öğrenmedi. Paylaşımı, arkadaşlık kurmayı, sorumluluk almayı, kendilerini ifade edebilmeyi ve birlikte hareket edebilmeyi öğrendi." dedi.

        Şenlik, çocuklar ve öğretmenleri tarafından hazırlanan çeşitli oyun ve gösterilerin sahnelenmesinin ardından sona erdi.

        Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Nalbant ile veliler ve öğretmenler katıldı.​​​​​​​



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu

        Benzer Haberler

        34 yıllık polis memuru meslektaşlarına telsizden veda etti
        34 yıllık polis memuru meslektaşlarına telsizden veda etti
        Başkan Esen, heimlich manevrasıyla hayat kurtaran polis memurlarını tebrik...
        Başkan Esen, heimlich manevrasıyla hayat kurtaran polis memurlarını tebrik...
        Çankırı'da Mayıs ayında 167 adet konut satıldı
        Çankırı'da Mayıs ayında 167 adet konut satıldı
        Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 76 bin 614 oldu
        Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 76 bin 614 oldu
        Çerkeş'te öğrencilere karne etkinliği düzenlendi
        Çerkeş'te öğrencilere karne etkinliği düzenlendi
        Çankırı'da YKS'ye geç kalan adayların yardımına zabıta ekipleri yetişti
        Çankırı'da YKS'ye geç kalan adayların yardımına zabıta ekipleri yetişti