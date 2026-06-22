Çerkeş'te öğrencilere karne etkinliği düzenlendi

Çerkeş ilçesinde öğrencilere karne etkinliği düzenlendi. Çerkeş Belediyesi ve Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Hoca Ali Rıza Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi. Programa, Çerkeş Belediye Başkan Vekili Hayati Kaya, Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, Belediye Meclisi üyeleri, öğrenciler ve çocukların yakınları katıldı.

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